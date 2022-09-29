Оренбург, , 06:46 — REGNUM Основные исторические задачи России при воссоединении с Донбассом и территориями б. УССР — вернуть исконно русские земли и воссоединить русский народ. Таким мнением в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM поделился профессор, доктор исторических наук Степан Джунджузов.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Эти земли всегда были русскими, вне зависимости от того, какому государству принадлежали. Регионы прошли славный путь развития в царской и Советской России. Именно Россия дала жителям регионов ощущение спокойствия и безопасности. Именно во времена царской России был обнаружен экономический потенциал территорий», — отметил эксперт.

По словам Джунджузова, главная задача России на территории бывшей УССР — воссоединить русский народ. «Безусловно, это не быстрый процесс, который может длиться десятки лет. Жители б. УССР долгое время жили в совершенно иной идеологической парадигме. Теперь главное воссоединиться с Донбассом и территориями б. УССР не только физически, но и ментально» — подвёл итог эксперт.

Напомним, референдумы прошли с 23 по 27 сентября. За воссоединение с Россией Запорожской области проголосовали 93,11%, Херсонской области — 87,05%, ЛНР — 98,42% и ДНР — 99,23%.