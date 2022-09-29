Оренбург, 29 сентября, 2022, 06:46 — ИА Регнум. Основные исторические задачи России при воссоединении с Донбассом и территориями б. УССР — вернуть исконно русские земли и воссоединить русский народ. Таким мнением в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM поделился профессор, доктор исторических наук Степан Джунджузов.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Эти земли всегда были русскими, вне зависимости от того, какому государству принадлежали. Регионы прошли славный путь развития в царской и Советской России. Именно Россия дала жителям регионов ощущение спокойствия и безопасности. Именно во времена царской России был обнаружен экономический потенциал территорий», — отметил эксперт.

По словам Джунджузова, главная задача России на территории бывшей УССР — воссоединить русский народ. «Безусловно, это не быстрый процесс, который может длиться десятки лет. Жители б. УССР долгое время жили в совершенно иной идеологической парадигме. Теперь главное — воссоединиться с Донбассом и территориями б. УССР не только физически, но и ментально», — подвёл итог эксперт.

Напомним, референдумы прошли с 23 по 27 сентября. За воссоединение с Россией Запорожской области проголосовали 93,11%, Херсонской области — 87,05%, ЛНР — 98,42% и ДНР — 99,23%.