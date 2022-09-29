Москва, 29 сентября, 2022, 05:26 — ИА Регнум. В центре России уже в ближайшие дни наступает золотая осень, хотя активный листопад ожидается только в середине октября. Об этом 29 сентября рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Петр Кончаловский. Осень. 1949

По его словам, уже в ближайшие выходные дни, 1 и 2 октября, можно будет «ходить по лесу и наслаждаться шуршанием листвы под ногами».

«Золотая осень наступает, если говорить о яркости красок. Но солнце, конечно, будет только периодически пока что», — приводит слова Вильфанда ТАСС.

Метеоролог отметил, что в центре России активный листопад обычно идёт во второй половине октября. Но у каждого дерева, конечно, свои сроки. И листва уже «потихоньку опадает, но не активно».

В октябре также ожидается более тёплая по отношению к климатической норме, чем в сентябре, температура воздуха.

Роман Вильфанд «В сентябре температура была на два, два с половиной градуса ниже нормы, а в октябре около нормы ожидается. Это значит, что будут периоды потепления».

Как сообщало ИА REGNUM, на юге России после 3 октября ожидается постепенное понижение температуры воздуха, что после 10 октября может привести к завершению бархатного сезона.