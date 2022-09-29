Якутск, 29 сентября 2022, 05:26 — REGNUM Повестку из военкомата получил депутат Госсобрания Якутии Мичил Николаев. Он намерен отправиться на спецоперацию защищать Донбасс, сообщило ИА SakhaDay.
Читайте также: В Якутии для связи с мобилизованными создали координационный центр
Он уверен, что если руководство страны считает мобилизацию необходимой, то значит нужно действовать, и «настоящие мужчины не должны раздумывать».
В Госсобрании Якутии он самый молодой депутат.
Как сообщало ИА REGNUM, Координировать сборы на военную службы резервистов из Якутии будет специально созданный центр. Структуру создала общественная палата республики.