Якутск, , 05:26 — REGNUM Повестку из военкомата получил депутат Госсобрания Якутии Мичил Николаев. Он намерен отправиться на спецоперацию защищать Донбасс, сообщило ИА SakhaDay.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Понимая, что происходит в стране, я ожидал повестки. И это был волнительный период. Сегодня, когда получил повестку, я абсолютно спокоен. Сейчас занимаюсь сбором», — сказал депутат.

Он уверен, что если руководство страны считает мобилизацию необходимой, то значит нужно действовать, и «настоящие мужчины не должны раздумывать».

«Я готов, как наши прадеды, защищать интересы своей страны», — заверил Мичил Николаев.

В Госсобрании Якутии он самый молодой депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, Координировать сборы на военную службы резервистов из Якутии будет специально созданный центр. Структуру создала общественная палата республики.