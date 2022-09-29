Якутск, 29 сентября, 2022, 05:26 — ИА Регнум. Повестку из военкомата получил депутат Госсобрания Якутии Мичил Николаев. Он намерен отправиться на спецоперацию защищать Донбасс, сообщило ИА SakhaDay.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

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«Понимая, что происходит в стране, я ожидал повестки. И это был волнительный период. Сегодня, когда получил повестку, я абсолютно спокоен. Сейчас занимаюсь сбором», — сказал депутат.

Он уверен, что если руководство страны считает мобилизацию необходимой, то, значит, нужно действовать, и «настоящие мужчины не должны раздумывать».

«Я готов, как наши прадеды, защищать интересы своей страны», — заверил Мичил Николаев.

В Госсобрании Якутии он самый молодой депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, координировать сборы на военную службы резервистов из Якутии будет специально созданный центр. Структуру создала общественная палата республики.