Лондон, 29 сентября, 2022, 05:23 — ИА Регнум. Число граждан, которые с трудом могут оплатить услуги связи, возросло за год с 15% до 29% в Великобритании. Об этом свидетельствуют данные опроса агентства Ofcom, сообщает 29 сентября The Guardian.

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Общее количество домохозяйств, столкнувшихся с трудностями при оплате услуг мобильной связи, домашнего интернета, телевидения и других телекоммуникационных услуг, составило 8 млн. Это рекордное количество за всё время мониторинга регулятором. Всего в Великобритании 27,8 млн домохозяйств.

При этом по данным опросов, 9% из общего числа респондентов заявили, что вынуждены были отказаться от подписок на стриминговые сервисы. А многие опрошенные признались, что решили сократить расходы на еду и одежду ради оплаты интернета, мобильной связи и услуг стриминговых сервисов.

Отмечается, что у Ofcom есть опасения, что на фоне рекордной за 40 последних лет инфляции ситуация будет только ухудшаться. Регулятор призвал крупнейших провайдеров страны — BT, TalTalk, Vodafone — отказаться от годового повышения цен на услуги, которое происходит в апреле.

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