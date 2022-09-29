Москва, , 05:05 — REGNUM В четверг, 29 сентября, в Москве облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, температура воздуха до +12… +14 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Краски осени Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В ночь на 30 сентября в столице также ожидается небольшой дождь, температура воздуха +6… +8 °C.

Ветер юго-западный, южный (ночью — юго-восточный) 5−10 м/с. Атмосферное давление 743 (+4) мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +10… +15 °C днём. Ночью — +3… +8 °C.

В пятницу, 30 сентября, днём в столице ожидается +14… +16 °C, по области +12… +17 °C, облачно с прояснениями, небольшой дождь, атмосферное давление 748 (+5) мм рт. ст. Ночью в регионе ожидается +8… +13 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в предстоящие выходные дни в столице России ожидаются дожди и понижение температуры воздуха.

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