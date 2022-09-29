Лос-Анджелес, США, 29 сентября, 2022, 04:58 — ИА Регнум. Американский рэпер Кулио (Coolio), один из исполнителей песни Gangsta’s Paradise, скончался в возрасте 59 лет. Об этом 28 сентября сообщил портал TMZ со ссылкой на менеджера артиста.

blickpixel Траур

Настоящее имя исполнителя — Артис Леон Айви младший. Наибольшую известность он получил после исполнения в паре с рэпером L. V. (настоящее имя — Ларри Сандерс) трека Gangsta’s Paradise.

Песня быстро завоевала популярность и стала заглавной музыкальной темой в фильме «Опасные умы» (Dangerous Minds, 1995). Картина была номинирована на премию музыкального канала MTV в категории «Лучшая песня». За исполнение песни артист был удостоен премии «Грэмми».

По словам менеджера артиста, Кулио скончался в доме своего друга в Лос-Анджелесе. Причиной смерти названа остановка сердца. Где и когда состоится церемония прощания с рэпером, не сообщается.