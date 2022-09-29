Манила, , 04:54 — REGNUM Обрушившийся на филиппинский остров Лусон 25 сентября тайфун «Нору» затронул более 640,9 тыс. жителей острова, погибли не менее восьми человек. Это следует из опубликованного 29 сентября отчёта Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.

Пляж на Филиппинах

К настоящему времени пропавшими без вести числятся пять человек. В 391 эвакуационном центре острова находятся 40,4 тыс. покинувших свои дома жителей. Заблаговременно покинули свои дома более 91,1 тыс. граждан.

Стихия повредила 46 дорог и 15 мостов. В 115 городах была нарушена подача электроэнергии, но в 62 муниципалитетах её уже восстановили. Два района продолжают испытывать проблемы со связью.

В настоящее время более чем в 700 муниципалитетах приостановлены занятия в учебных заведениях и работа на предприятиях, в 35 городах введён режим бедствия. По предварительной оценке сельскому хозяйству региона нанесён ущерб в 153,5 млн песо (2,6 млн долларов).

Как сообщало ИА REGNUM, метеорологическая служба Вьетнама понизила классификацию тайфуна «Нору» до тропического шторма, который может вызвать в стране наводнения и оползни на фоне принесённых с собой сильных дождей.

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