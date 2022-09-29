Вашингтон, 29 сентября, 2022, 04:53 — ИА Регнум. На отказ от российских энергоносителей могут потребоваться годы, заявил глава Всемирного банка Дэвид Малпасс в ходе выступления в Стэндфордском университете.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«В рамках текущих политик глобальному производству энергоносителей потребуются годы», — заявил он.

Малпасс не исключил, что постепенный отказ от поставок энергоресурсов из России приведет к долговременному экономическому спаду и росту безработицы, а также к росту темпов инфляции.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября профессор департамента «Мировые финансы» Финансового университета при Правительстве РФ Галина Бунич заявила, что стремление отказаться от поставок российских энергоносителей привело к трансформации экономик Евросоюза и США. При этом политика Федеральной резервной системы США может спровоцировать «экономическое землетрясение».