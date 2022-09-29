Москва, , 04:39 — REGNUM Новый банк может создать Турция в качестве альтернативы для работы с картами российской платёжной системы «Мир». Об этом 29 сентября сообщил «Известиям» директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин.

Карта «Мир»

По словам Егармина, турецкая сторона очень заинтересована в альтернативе «Миру» и уже предложила несколько вариантов выхода из ситуации. Одна из идей состоит в создании для проведений финансовых операций отдельного банка, который будет вне санкций США и стран Европы.

В свою очередь, в посольстве России в Анкаре по итогам рассмотрения жалоб подтвердили наличие серьёзных проблем у пользователей. Дипломаты повторили рекомендацию российским гражданам иметь при себе достаточное количество валюты для повседневных трат при поездках в Турцию.

Как отметил турецкий политолог Керим Хаса, в будущем году турпоток из России в Турцию продолжится, несмотря на проблемы с платёжной системой «Мир». По мнению политолога, это очень важно для экономик обеих стран.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Турция, вероятнее всего, боится вторичных санкций, которые будут наложены на её банки американским регулятором из-за сотрудничества с системой «Мир».

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