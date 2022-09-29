Энгельсский район, Саратовская область, 29 сентября 2022, 04:31 — REGNUM Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дислоцированного в Саратовской области соединения дальней авиации ВКС России выполнили плановые полёты в сложных метеоусловиях с участием молодых лётчиков и штурманов. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Во время полётов экипажи «стратегов» отработали полёты по маршруту, тактические пуски крылатых ракет по объектам условного противника, а также заходы на посадку по приборам.
Инженерно-технический состав соединения, в свою очередь, отработал подготовку сложной авиационной техники к выполнению повторных вылетов в соответствии с установленными нормативами.
Как сообщало ИА REGNUM, на юг Казахстана для участия в трёх совместных учениях ОДКБ «Взаимодействие-2022», «Поиск-2022» и «Эшелон-2022» прибыли подразделения Вооружённых сил России.
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