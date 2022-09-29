Энгельсский район, Саратовская область, 29 сентября, 2022, 04:31 — ИА Регнум. Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дислоцированного в Саратовской области соединения дальней авиации ВКС России выполнили плановые полёты в сложных метеоусловиях с участием молодых лётчиков и штурманов. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Василий Иванов ИА REGNUM Стратегический ракетоносец ТУ-95МС

пресс-служба Минобороны РФ «Особенностью данных полётов являлась отработка взаимодействия группы руководства полётами с лётными экипажами в условиях ограниченной видимости из-за низкой границы облачности, выпадения осадков и сильном боковом ветре».

Во время полётов экипажи «стратегов» отработали полёты по маршруту, тактические пуски крылатых ракет по объектам условного противника, а также заходы на посадку по приборам.

Инженерно-технический состав соединения, в свою очередь, отработал подготовку сложной авиационной техники к выполнению повторных вылетов в соответствии с установленными нормативами.

командир соединения гвардии полковник Николай Варпахович «Данные мероприятия проводятся… в преддверии подведения итогов за летний период обучения… для того, чтобы молодые члены экипажей могли получить допуск на полёты в сложных метеоусловиях, приобрели дополнительный практический опыт под руководством опытного инструкторского состава и могли приступить к подобным полётам самостоятельно в новом учебном году».

Как сообщало ИА REGNUM, на юг Казахстана для участия в трёх совместных учениях ОДКБ «Взаимодействие-2022», «Поиск-2022» и «Эшелон-2022» прибыли подразделения Вооружённых сил России.