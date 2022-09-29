Тбилиси, , 12:14 — REGNUM Въезд в страну большого количества российских граждан крайне негативно сказывается на экономике Грузии, сообщает 28 сентября грузинский телеканал «Мтавари архи».

«Во всём виноваты русские!» Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Рост цен, углубление бедности, уменьшение количества рабочих мест и обострение криминогенной обстановки — вот основные последствия, к которым приведёт Грузиюко вторая волна российских мигрантов. Экономисты называют конкретные причины, которые приводят к такой ситуации, а исследовательские организации публикуют соответствующие факты, но реакция правительства нулевая. Правительство «Грузинской мечты» отказывается менять режим въезда российских мигрантов в страну и ограничивать срок пребывания в Грузии. Эксперты предупреждают правительство и призывают осуществить радикальные изменения в кратчайшие сроки, иначе следует ждать серьёзного миграционного кризиса.

В частности, серьёзное беспокойство вызывает существенный рост цен на жильё. Так, в августе 2022 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года средняя стоимость одного квадратного метра жилой площади в Тбилиси увеличилась на 27% и достигла $1000, а стоимость съёма одного квадратного метра в грузинской столице увеличилась на 79% и составила $9 в месяц.

Грузинские политологи также опасаются, что основную массу приехавших в Грузию в последние дни российских жителей составляют молодые мужчины 18−25 лет, уклоняющиеся от мобилизации в России. Значительная часть из них планирует остаться в Грузии на долгий период, и российские власти могут использовать их для дестабилизации обстановки в стране.

Напомним, что официальным грузинским данным, с 17 по 26 сентября в Грузию въехало чуть меньше 80 000 российских граждан.