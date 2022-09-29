Тбилиси, 29 сентября, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Въезд в страну большого количества российских граждан крайне негативно сказывается на экономике Грузии, сообщает 28 сентября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Во всём виноваты русские!»

Рост цен, углубление бедности, уменьшение количества рабочих мест и обострение криминогенной обстановки — вот основные последствия, к которым приведёт Грузиюко вторая волна российских мигрантов. Экономисты называют конкретные причины, которые приводят к такой ситуации, а исследовательские организации публикуют соответствующие факты, но реакция правительства нулевая. Правительство «Грузинской мечты» отказывается менять режим въезда российских мигрантов в страну и ограничивать срок пребывания в Грузии. Эксперты предупреждают правительство и призывают осуществить радикальные изменения в кратчайшие сроки, иначе следует ждать серьёзного миграционного кризиса.

В частности, серьёзное беспокойство вызывает существенный рост цен на жильё. Так, в августе 2022 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года средняя стоимость одного квадратного метра жилой площади в Тбилиси увеличилась на 27% и достигла $1000, а стоимость съёма одного квадратного метра в грузинской столице увеличилась на 79% и составила $9 в месяц.

Грузинские политологи также опасаются, что основную массу приехавших в Грузию в последние дни российских жителей составляют молодые мужчины 18−25 лет, уклоняющиеся от мобилизации в России. Значительная часть из них планирует остаться в Грузии на долгий период, и российские власти могут использовать их для дестабилизации обстановки в стране.

Напомним, что официальным грузинским данным, с 17 по 26 сентября в Грузию въехало чуть меньше 80 000 российских граждан.