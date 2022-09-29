Красноярск, 29 сентября, 2022, 04:21 — ИА Регнум. Жители Красноярского края, подпавшие под частичную мобилизацию, 28 сентября отправились в учебный центр Омска. Об этом сообщает телеграм-канал краевых властей «С Мира по факту».

Скриншот с телеграм-канала губернатора Красноярского края Александра Усса Частичная мобилизация в Красноярском крае

Уточняется, что организацию горячего питания и сам процесс отправки проверил губернатор Красноярского края Александр Усс.

«В крае, как и по всей стране, идёт частичная мобилизация. Собираются призывники из разных городов и районов — Минусинск, Шарыпово, Ачинск, Канск…» — пишет Усс в своём-телеграм-канале.

По его словам, на главном сборном пункте и при отправке эшелона особенная атмосфера: «Оркестр, слёзы, ободряющие шутки. Всё это лишь оттеняет главное — осознание серьёзности исторического момента».

Усс подчеркнул, что мобилизованные военнослужащие настроены решительно.

«Низкий поклон всем тем, кто уезжает, и тем, кто будет ждать их с победой. С Богом!» — напутствовал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 21 сентября 2022 года объявил о частичной мобилизации. Александр Усс возглавил краевую комиссию по частичной мобилизации. Всем мобилизованным жителям Красноярского края выплатят по 100 тысяч рублей.