Лондон, , 04:13 — REGNUM Расставание британца Энтони Гарнетта с беженкой из Львова Софией Каркадым, ради которой мужчина ушёл из семьи, прокомментировала его экс-супруга 28 сентября в беседе с The Daily Mail.

Сердца в комнате любви Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Бывшая жена британца, 28-летняя Лорна Гарнетт, рассказала, что очень обрадовалась расставанию своего экс-супруга с разрушившей их семью беженкой. Женщина пояснила, что на неё очень негативно повлияло внимание прессы к этой истории. Также она выразила надежду, что сейчас, когда «всё уже закончилось и Энтони прозрел», СМИ переключатся на другие проблемы и всё, наконец, уляжется.

Также Лорна Гарнетт отметила, что примирение с бывшим супругом не входит в её планы, хотя она уважает его как отца своих детей. Женщина пояснила, что «утекло слишком много воды» и она не думает, что сможет быть вместе с экс-супругом, но допустила в дальнейшем дружеские отношения с ним. Она уточнила, что её бывший супруг уже встретился с ней и извинился.

Лорна рассказала, что до сих пор не понимает, как она допустила, что Каркадым появилась у неё в доме. По словам женщины, сначала гостья была «прекрасна и мила», но потом начала активно оказывать знаки внимания её мужу, грубить и пить много алкоголя. Как отметила Лорна, беженка за два дня выпила бутылку виски, не считая вина и пива, эти алкогольные напитки Каркадым употребляла ежедневно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Великобритании была арестована беженка из Львова. за десять дней разрушившая семью приютившей её британки.

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