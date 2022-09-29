Дамаск, , 04:05 — REGNUM В Сирии число случаев заражения острой кишечной инфекцией, вызываемой холерным вибрионом, возросло до 426. Об этом со ссылкой на данные министерства здравоохранения арабской республики 13 сентября сообщает агентство SANA.

Безмолвный разбойник. Холера. Гравюра

Наибольшее число заразившихся медики выявили в провинции Алеппо, где по последним сводкам холерой болеют 260 жителей. В этом же регионе от опасной инфекции умерли 28 человек. Всего в Сирии на настоящий момент зарегистрировано 33 смерти от холеры.

Основной причиной распространения холеры в Сирии эксперты называют спровоцированное летней жарой использование воды из небезопасных источников, таких как река Евфрат и оросительные каналы.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о направлении в Сирию медицинской помощи.

Читайте также: На Ближний Восток возвращается холера

Читайте ранее в этом сюжете: ВОЗ направит в Сирию партию помощи для борьбы с эпидемией холеры