Вашингтон, 29 сентября, 2022, 03:58 — ИА Регнум. Всемирный банк распорядился выделить $11 млрд на поддержку киевского режима, заявил глава финансового учреждения Дэвид Малпасс в ходе выступления в Стэндфордском университете.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Около $11 миллиардов уже были предоставлены через наши проекты и трастовые фонды», — заявил он.

По словам Малпасса, ВБ привлек через множество каналов около $13 млрд для выделения экстренной помощи киевским нацистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи киевским террористам на общую сумму $1,1 млрд. В ее состав войдут реактивные системы залпового огня, комплексы борьбы с беспилотниками, бронеавтомобили и боеприпасы. Всего с февраля 2022 года США потратили на поддержку бандеровцев $16,2 млрд.