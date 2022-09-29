Москва, 29 сентября, 2022, 03:44 — ИА Регнум. Договор о воссоединении Луганской Народной Республики с Россией уже практически готов, заявил глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Lug-info.com ЛНР

«Здесь нет смысла чрезвычайно торопиться, он уже готов. Сейчас, насколько я знаю, дочищаются его основные положения», — приводит его слова РИА Новости.

Мирошник подчеркнул, что особенно важным является содержание договора о воссоединении республики с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей прибыло в Москву. По словам замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, лидеры прибыли в российскую столицу для «принятия исторического решения».