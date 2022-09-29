Никосия, , 03:42 — REGNUM На Кипре в 2024 году планируют построить первый в истории острова крематорий. Об этом со ссылкой на источники в правительстве 28 сентября сообщает газета Cyprus Mail.

Крематорий Jambonewspot.com

По её данным, заявка на строительство данного объекта была подана компанией Crematorium Cyprus и уже одобрена департаментом по охране окружающей среды. Отмечается, что ориентировочная стоимость комплекса крематория составляет €2,2 млн, на его строительство отводится от 18 до 24 месяцев.

Комплекс, включающий ритуальный зал вместимостью до 70 посетителей с возможностью проведения отпевания усопших, будет возведён на территории деревни Айя-Варвара в провинции Пафос.

Закон, позволяющий проведение кремации покойных, был принят парламентом Кипра в 2016 году. Кипр и Мальта остались единственными странами Евросоюза, не имеющими крематориев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Орловской области может быть построен крематорий.

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