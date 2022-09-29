Петрозаводск, 29 сентября, 2022, 03:45 — ИА Регнум. Бюджетное учреждение «Аэропорт Петрозаводск» объявило электронный аукцион, в рамках которого планирует подписать договор на оказание услуги финансовой аренды (лизинга) вертолёта Ми-8 МТВ-1. Тендер пройдёт с начальной ценой 784 655 767,74 рубля, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Ми-8»

Итоги тендера подведут 7 октября 2022 года. Объект будет выкуплен за счёт собственных средств госкомпании. Контракт рассчитан на срок с 25 октября 2022 года по 31 декабря 2032 года.

Приобретаемый вертолёт должен быть не ранее 2022 года выпуска. Среди дополнительного оборудования, обязательного к установке на вертолёт, упоминаются метеорадиолокатор, сиденья десантные (на 22 места), подготовка мест под установку медицинских модулей.