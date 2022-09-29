Варшава, , 03:34 — REGNUM Польша должна готовиться к «очень тяжелой зиме», заявил польский премьер-министр республики Матеуш Моравецкий 28 сентября в ходе заседания Национального совета развития республики.

Европа мёрзнет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он отметил, что сложившийся кризис «удивил весь мир и Европу». Моравецкий пообещал, что правительство Польши будет вырабатывать меры в сфере электроэнергетики, чтобы жители страны страдали как можно меньше.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября Матеуш Моравецкий объявил, что он потребовал от государственных органов Польши снизить энергопотребление на 10% для экономии энергии.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Польши велел госструктурам на 10% снизить энергопотребление