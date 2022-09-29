Севастополь, , 03:37 — REGNUM Арбитражный суд города Севастополя 1 декабря 2022 года планирует начать рассмотрение иска первого заместителя военного прокурора Черноморского флота в защиту интересов Российской Федерации в лице Минобороны РФ и ФГКУ «Крымское территориальное управление имущественных отношений». Речь идёт об истребовании из чужого незаконного владения ряда объектов военного городка, в том числе здания казармы. Среди ответчиков — правительство Севастополя и ООО «Азбука туризма», передаёт ИА REGNUM.

Министерство обороны РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Исковое заявление слушается с конца июля 2022 года. Третьи лица в споре — департамент по имущественным и земельным отношениям Севастополя, ФКУ «Управление Черноморского флота», межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Крыму и Севастополе, частная компания с ограниченной ответственностью «Гершвол энтерпрайзес лимитед».

Речь идёт об истребовании земельного участка военного городка в Севастополе площадью 26 177 кв. м, зданий казармы, склада ГСМ, котельной, уборной, трёх сооружений «Капонир».

Прокуратура также просила о наложении обеспечительных мер в виде запрета совершать любые действия относительно имущества, фигурировавшего в иске. Судья просьбу удовлетворил.

Напомним, ранее министерство также подало иск к совету министров Крыма и частной компании «Фермерское хозяйство «Антоненко», потребовав признать за РФ права на участок площадью 26,1451 га, который арендует фермерское хозяйство.