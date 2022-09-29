Флорида, США, 29 сентября, 2022, 03:27 — ИА Регнум. Флаг с лозунгом против президента США Джозефа Байдена пронёс мужчина в разгар урагана по улице в американском штате Флорида. Об этом 29 сентября сообщает Insider Paper.

Ураган

На опубликованных видеокадрах мужчина с голым торсом и в шортах стоит на газоне с флагом, где по чёрному полю белыми крупными буквами написаны слова обращения к Байдену. Мужчина сопротивляется порывам ветра, его хлещет ливень.

Напомним, на территории американского штата Флорида было объявлено чрезвычайное положение из-за приближения урагана «Иэн». В штате почти 1,04 млн потребителей электроэнергии во Флориде остались без электроснабжения из-за удара стихии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава штата Флорида Рон Десантис предупредил о крайне опасной ситуации для жителей региона из-за надвигающегося тропического урагана «Иэн». По словам Десантиса, «Иэн» окажется гораздо сильнее одного из самых сильных в истории США урагана «Чарли», который обрушился на страну в 2004 году.