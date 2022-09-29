Абакан, 29 сентября, 2022, 03:23 — ИА Регнум. На сборный пункт отправилась третья группа мобилизованных из Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

R-19.ru Частичная мобилизация в Хакасии

Проводы третьей группы состоялись 28 сентября. На сборном пункте мобилизованные пройдут военную подготовку и боевое слаживание с учётом опыта специальной военной операции.

К мужчинам обратился глава Хакасии Валентин Коновалов. Он заверил, что их семьям будет оказана вся необходимая помощь.

«На каждую семью будет создан социальный паспорт, каждую окружим всесторонней поддержкой, адресно будем помогать», — сказал глава региона. От лица всех жителей Хакасии он пожелал отбывающим воинской удачи, скорейшего возвращения домой целыми и невредимыми.

Как сообщало ИА REGNUM, управление социальной поддержки населения Хакасии приступило к организации работы по составлению социального паспорта семьи мобилизованного гражданина. Это необходимо для оказания всесторонней адресной социальной помощи семьям мобилизованных.