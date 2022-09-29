Москва, , 03:20 — REGNUM На юг Казахстана для участия в трёх совместных учениях ОДКБ «Взаимодействие-2022», «Поиск-2022» и «Эшелон-2022» прибыли подразделения Вооружённых сил России. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) на сайте Минобороны РФ.

Силы ОДКБ в Казахстане Министерство обороны Российской Федерации

Из Таджикистана в Казахстан были доставлены личный состав, вооружение и военная техника 201 российской военной базы. Переброска российских подразделений с аэродрома Гиссар на аэродром Луговая Жамбылской области Казахстана осуществлялась самолётами Ил-76 Военно-транспортной авиации (ВТА) ВКС России. По железной дороге прибыли к месту учений подразделения бригад материально-технического обеспечения (МТО) ЦВО, дислоцированные в Кемеровской и Самарской областях.

Российские военнослужащие развернули на полигоне Матыбулак пункты управления, «приступили к инженерному оборудованию огневых позиций и маскировке техники».

пресс-служба ЦВО «Воинские контингенты стран ОДКБ отработают вопросы подготовки и проведения совместной операции по локализации вооружённого конфликта в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности».

Также будут отработаны совместные действия по организации и ведению разведки, налаживанию материально-технического обеспечения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане начались военные учения ОДКБ, которые до 8 октября будут проходить в Алма-Атинской и Джамбульской областях.

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