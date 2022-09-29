Брюссель, , 03:18 — REGNUM Россия якобы не дополучит €7 млрд из-за нового пакета санкций, который готовится Евросоюзом, заявила на брифинге глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По ее словам, Брюссель представил предложения по новым ограничениям в адрес Москвы из-за референдумов о воссоединении с РФ Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Ранее фон дер Ляйен сообщила, что ЕК предложила членам ЕС ввести потолок цен на российскую нефть. Кроме того, в проекте по пакету санкций упоминаются авиационная техника, электронные компонентов и химическая продукция.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября агентство Bloomberg распространило информацию о том, что Германия предложила запретить гражданам ЕС занимать высокие должности в российских государственных организациях.

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