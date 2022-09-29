Вашингтон, 29 сентября, 2022, 03:16 — ИА Регнум. Соединенные Штаты провоцируют конфликт между ядерными державами, который приведет к непредсказуемым последствиям, заявил посол России в США Анатолий Антонов в статье для журнала The National Interest.

Mil.ru Анатолий Антонов

«Вашингтон подталкивает ситуацию к столкновению крупнейших ядерных держав, чреватому непредсказуемыми последствиями», — заявил он.

Дипломат подчеркнул, что Россия не меняла своей доктрины по применению ядерного оружия. Тем не менее Москва стала получать некие «сигналы» с предупреждениями о недопустимости применения ядерного оружия. Также высокопоставленные лица США начали угрожать России по этому вопросу.

Антонов отметил, что столкновения ядерных держав необходимо избежать. Он напомнил о том, как Вашингтон и Москва смогли избежать прямого столкновения во время Карибского кризиса. По его словам, любой житель Соединенных Штатов поддержит мнение, что повторять подобные ситуации нельзя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан предупредил Россию о последствиях применения ядерного оружия. При этом Россия не заявляла о планах или намерениях применять подобные вооружения без угрозы существования государству.