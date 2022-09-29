Москва, 29 сентября, 2022, 03:18 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы удовлетворил иск «Московского областного банка» к кипрской компании Owental Investments Limited. С последней было взыскано более 4,5 млрд рублей долгов по опционным контрактам и накопленные проценты. Решение судьи Гусенкова может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

С кипрского актива, чьё название схоже с наименованием застройщика торгово-развлекательного комплекса с 4D-кинотеатром в Тюмени, было взыскано более 1,64 млрд рублей долга по опционному контракту №263-12 от 15 июня 2012 года, проценты за июнь 2016 года по январь 2020 года — более 538 млн рублей, проценты, начисленные, но не выплаченные на дату заключения соглашения об уступке прав, — более 64 млн рублей, долг по другому опционному контракту — более 610 млн рублей, проценты по тому же периоду по нему — более 199 млн рублей, а также начисленные проценты до соглашения — более 24 млн рублей. Помимо этого, в списке взысканного — долг по третьему опционному контракту, составляющий более 494 млн рублей, два вида процентов — на 161 и 19,4 млн рублей, долг по четвертому опционному контракту — более 551 млн рублей и также два вида процентов — более 180 млн рублей и свыше 21 млн рублей.

Ответчик в ходе слушаний указал в отзыве на иск «финансовые затруднения, в связи с чем долг не оплачен в настоящее время».

Первоначальным должником фигурировала другая кипрская компания — Allotan Holding Limited.

Спор слушался с начала августа 2022 года. Речь в целом шла о взыскании 4 511 982 142,36 рубля.

Напомним, ранее этот же банк через суд взыскал с другой кипрской компании — Eflen Constructions Limited — более 4,4 млрд рублей, которые также фигурировали как долги и проценты по опционным контрактам.