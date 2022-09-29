Дублин, 29 сентября, 2022, 03:04 — ИА Регнум. Поддержка родителей учеников будет очень важна для обеспечения зимой отопления и освещения в школах Ирландии, несмотря на выделенную правительством субсидию. Об этом 28 сентября сообщает The Irish Independent.

Дублин. Ирландия

Власти Ирландии выделили школам для оплаты коммунальных услуг субсидию в размере €90 млн. Она будет распределена между начальными школами и школами среднего звена. По данным Католической ассоциации управления начальными школами (CPSMA), из выделенной суммы €32–36 млн получат начальные школы, эти деньги будут разделены между 3200 школами страны.

Кроме того, школы получат подушевые гранты на регулярные расходы, а также средства для принятия мер по борьбе с коронавирусом. Но всех выделенных правительством средств всё равно, оказывается, недостаточно.

Генеральный секретарь CPSMA Шеймус Малконри, одобрив меры финансирования школ, уточнил, что школам всё равно понадобится финансовая поддержка родителей учеников в виде добровольных взносов. При этом, по словам Малконри, если бы такая поддержка правительства, как в текущем году, стала ежегодной, то у школ появилась бы возможность «долгим путем прийти к должным образом финансируемой системе начальной школы и смогли бы избавиться от добровольных взносов раз и навсегда».

Как сообщала CPSMA, дополнительная помощь родителей учеников школам ежегодно составляла около €46 млн.

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