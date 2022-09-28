Копенгаген, 29 сентября, 2022, 02:56 — ИА Регнум. Полиция Дании приступила к расследованию повреждения газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», сообщает агентство Рейтер со ссылкой на главу полиции датской столицы Копенгагена.

Цитата из м/ф «Бременские музыканты». реж Инесса Ковалевская. 1969. СССР Сыщик

Ранее подобное расследование было инициировано шведскими правоохранительными органами. В Швеции заниматься указанным делом поручено Службе безопасности королевства.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября глава Пентагона Ллойд Остин предложил министру обороны Дании Мортену Бёдскову помощь в расследовании взрывов, которые произошли 27 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

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