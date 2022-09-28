Гавана, 29 сентября, 2022, 02:51 — ИА Регнум. Венесуэла и Мексика обратились к Кубе с предложением помощи в ликвидации последствий урагана «Иэн». Об этом президент Острова свободы Мигель Диас-Канель 28 сентября сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

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Николас Мадуро и Андрес Мануэль Лопес Обрадор, они обеспокоены ситуацией в стране после урагана «Иэн» и готовы оказать помощь… Венесуэла и Мексика проявляют полную солидарность с нами в самые трудные моменты. Спасибо». Мигель Диас-Канель «Ночью и утром мне позвонили президенты, они обеспокоены ситуацией в стране после урагана «Иэн» и готовы оказать помощь… Венесуэла и Мексика проявляют полную солидарность с нами в самые трудные моменты. Спасибо».

Ураган «Иэн» во время прохождения над провинцией Пинар-дель-Рио на западе страны усилился до третьей категории из пяти. Скорость ветра местами превышала 50 м/с, вся территория Кубы в результате повреждений лишилась электроснабжения. Больше других пострадали провинции Пинар-дель-Рио, Артемиса и Гавана. В результате удара стихии погибли два человека.

Как сообщало ИА REGNUM, большая часть территории Кубы около суток остаётся без электроснабжения в результате аварий на электросетях, вызванных обрушившимся на Остров свободы ураганом «Иэн».

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