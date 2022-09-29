Брюссель, , 02:41 — REGNUM ЕС собирается ограничить ввоз ряда товаров из России, в том числе запретить импорт туалетной бумаги, мыла и косметических средств, сообщило издание Politico со ссылкой на инициативу Еврокомиссии (ЕК) по новому пакету антироссийских санкций.

Туалетная бумага (сс) Elya

Кроме того, запрет касается также дезодорантов и принадлежностей для бритья. Указанные предложения ЕК должны быть направлены на рассмотрение на уровне постоянных представителей стран-членов Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в британских СМИ появилась информация об изобретении многоразовой туалетной бумаги в Великобритании из-за подорожания обычной.

23 сентября газета Financial Times написала о том, что производители туалетной бумаги из Германии испытывают серьезные проблемы с окупаемостью производства из-за резкого роста цен на газ, электроэнергию, целлюлозу и транспортные услуги. У предприятий остается выбор между нескольким вариантами: повышать цены на свою продукцию, сокращать объемы выпуска или закрываться.

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