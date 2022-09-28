Брюссель, 29 сентября, 2022, 02:41 — ИА Регнум. ЕС собирается ограничить ввоз ряда товаров из России, в том числе запретить импорт туалетной бумаги, мыла и косметических средств, сообщило издание Politico со ссылкой на инициативу Еврокомиссии (ЕК) по новому пакету антироссийских санкций.

(сс) Elya Туалетная бумага

Кроме того, запрет касается также дезодорантов и принадлежностей для бритья. Указанные предложения ЕК должны быть направлены на рассмотрение на уровне постоянных представителей стран — членов Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в британских СМИ появилась информация об изобретении многоразовой туалетной бумаги в Великобритании из-за подорожания обычной.

23 сентября газета Financial Times написала о том, что производители туалетной бумаги из Германии испытывают серьезные проблемы с окупаемостью производства из-за резкого роста цен на газ, электроэнергию, целлюлозу и транспортные услуги. У предприятий остается выбор между несколькими вариантами: повышать цены на свою продукцию, сокращать объемы выпуска или закрываться.