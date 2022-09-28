Берлин, 29 сентября, 2022, 02:39 — ИА Регнум. Федеральная разведслужба Германии передает киевскому режиму разведданные о передвижении российских войск с задержкой в несколько дней. Об этом сообщает газета Die Zeit со ссылкой на осведомленные источники.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Германии

«По данным из Берлина, сведения передаются с задержкой в несколько дней», — уточняет издание.

Источник добавил, что спецслужбы ФРГ используют данные со спутников или перехваты радиопереговоров российских военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин делает все возможное, чтобы предотвратить конфликт между НАТО и Россией. По его словам, эта позиция немецких властей соответствует мнению подавляющего большинства жителей Германии.