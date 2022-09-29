Сухум, , 02:37 — REGNUM Реакция Тбилиси на визит в Абхазию президента Белоруссии Александра Лукашенко не волнует Сухум. Такое заявление сделал глава абхазского МИД Инал Ардзинба 28 сентября, его комментарий опубликован пресс-службой ведомства.

Абхазия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Республика Абхазия является независимым государством, субъектом международного права и геополитической реальностью. Мы рассматриваем Беларусь как важное направление нашей внешней политики. Это наши друзья. Реакция третьих стран на этот визит, например, Грузии, нас не волнует», — указал глава МИД Абхазии.

Президент Белоруссии Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом 28 сентября и обсудил с главой Абхазии Асланом Бжанией вопросы укрепления двусторонних отношений двух стран.

В связи с визитом Лукашенко президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила белорусского лидера в нарушении двусторонних отношений и грубом нарушении фундаментальных принципов и норм международного права. МИД Грузии в специальном заявлении выдвинул Лукашенко обвинения в нарушении государственной границы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что В МИД Грузии вызвали посла Белоруссии в этой стране Анатолия Лиса и потребовали от него разъяснений по поводу визита президента Белоруссии Лукашенко в Абхазию.

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