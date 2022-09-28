Красноярск, 29 сентября, 2022, 02:26 — ИА Регнум. В четверг, 29 сентября, в Красноярске облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, температура воздуха +5… +8 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин ИА REGNUM Красноярск. Осенний Татышев

В 6:10 на Театральной площади было +3 °C.

Ночью с 29 на 30 сентября ожидается до −2… +2 °C, облачно, временами снег.

Скорость западного ветра 4−9 м/с. Давление — 734 (+2) мм рт. ст.

В пятницу, 30 сентября, в Красноярске до +2… +5 °C, облачно, небольшой кратковременный дождь. Ночью — до −2… +0 °C, временами небольшой снег.

В субботу, 1 октября, в Красноярске ожидается до +2… +4 °C днём и до −2… +3 °C ночью. Облачно, небольшие осадки.

По данным Среднесибирского УГМС, 29 сентября в южных районах Красноярского края местами ожидаются сильные дожди, мокрый снег, в Хакасии местами порывистый северо-восточный ветер до 15−18 м/с, в Туве местами порывистый юго-западный ветер до 15−20 м/с.

В Туве сохранится высокая пожарная опасность IV класса, местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса.