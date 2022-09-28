Анкара, 29 сентября, 2022, 02:16 — ИА Регнум. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган 29 сентября собирается обсудить с президентом России Владимиром Путиным дипломатические шаги Анкары по урегулированию ситуации на территории бывш. УССР. Об этом турецкий лидер заявил 28 сентября на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Эрдоган

По его словам, он высоко оценивает планируемые переговоры.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября Реджеп Тайип Эрдоган призвал мировых лидеров вести переговоры с Россией для достижения общего блага. Турецкий глава отметил, что ООН не справляется с задачами урегулирования кризиса в б. УССР.

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