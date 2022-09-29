Вашингтон, , 02:14 — REGNUM Удар от островных государств Тихого океана по лучили США после отказа от предложения сотрудничества с Вашингтоном и ответных претензий. Об этом 28 сентября сообщает газета The Guardian.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что США планировали сближение с союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе на фоне растущего влияния Китая. На саммите в Вашингтоне американская сторона планировала подписание документа о борьбе с климатическим кризисом на фоне осложнения геополитической обстановки, но предложение вызвало настороженную реакцию у представителей островных государств Тихого океана.

В частности, США получили отказ от представителей Соломоновых островов, которые заявили, что им нужно время для оценки поступившего предложения. К новой декларации отнеслись с осторожностью представители Федеративных Штатов Микронезии, Маршалловых Островов и Палау, с которыми у Вашингтона уже есть договор о свободной ассоциации. Этим государствам США предоставляет финансовую помощь в обмен на ряд обязательств в оборонной сфере.

«Предлагаемая США экономическая помощь кажется предопределённой и основанной на неполном анализе… проще говоря: экономическая помощь США является недостаточной», — отмечается в письме послов островных государств координатору Совета национальной безопасности США по Индо-Тихоокеанскому региону Курту Кэмпбеллу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Соломоновы Острова отказались одобрять совместную декларацию, которую планировало представить администрация президента США Джозефа Байдена.

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