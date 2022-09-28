Вашингтон, 29 сентября, 2022, 02:13 — ИА Регнум. Один человек погиб при стрельбе в больнице на севере американского года Литтл-Рок в штате Арканзас, сообщает пресс-служба местной полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция США

Сообщается, что сотрудники полиции прибыли в больницу после заявления об «инциденте со стрельбой». Других подробностей произошедшего не приводится. Известно лишь, что в результате стрельбы погиб один человек. При этом неизвестно, был ли погибший пациентом или сотрудником медучреждения. Подозреваемого пока не задержали.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября в американском Окленде произошла стрельба в здании школы. По предварительным данным, ранения получили пятеро человек. Сведений о задержанных не приводилось.