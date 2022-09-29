Лондон, , 02:01 — REGNUM Власти Великобритании считают маловероятной версию подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» с использованием подводной лодки. Об этом со ссылкой на источники в оборонных кругах страны 28 сентября сообщает телеканал Sky News.

«Северный поток — 2» Андрей Перцев

По мнению экспертов, задействовать субмарину для диверсии в этом районе крайне затруднительно, поскольку глубина Балтийского моря недостаточна для скрытного проведения операции с использованием крупного подводного корабля. По данным телеканала, более вероятно использование для атаки на «Северные потоки» взрывных устройств, которые могли быть установлены рядом с подводными трубопроводами несколько месяцев или даже лет назад. В нужный момент злоумышленники осуществили их дистанционный подрыв.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что президент США Джо Байден, говоря о газопроводе «Северный поток — 2», употребил слова «покончим с этим», а не «не дадим ввести его в строй». Об этом она написала в своём телеграм-канале после заявлений представителя Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что Байден никогда не угрожал газопроводу.

Читайте также: Пентагон поможет Дании в расследовании взрывов на «Северных потоках»

Читайте ранее в этом сюжете: Пентагон поможет Дании в расследовании взрывов на «Северных потоках»