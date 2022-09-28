Баку, 29 сентября, 2022, 01:44 — ИА Регнум. Заявления армянской стороны о нарушении режима прекращения огня опровергло минобороны Азербайджана. Об этом 28 сентября сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

«Распространяемая армянской стороной информация о нарушении перемирия подразделениями азербайджанской армии стрельбой из минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия не соответствует действительности. Тиражируя такого рода сообщения, министерство обороны Армении пытается тем самым скрыть факт нарушения перемирия армянской стороной», — уточняется в заявлении азербайджанского военного ведомства.

Указывается, что подразделения армии Азербайджана были вынуждены принять «адекватные ответные меры» с целью подавления огневых точек армянской стороны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Армении заявили о гибели троих армянских военнослужащих в результате обстрела позиций армянской армии на восточном участке границы Гегаркуникской области.