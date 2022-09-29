Анкара, , 01:37 — REGNUM Ядерная война приведет к катастрофическим последствиям, заявил 28 сентября на пресс-конференции президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ядерное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, «самым правильным шагом» должно стать решение проблемы дипломатическим путем.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что любое использование ядерного оружия приведет к «гуманитарному Армагеддону» в мире.

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