Анкара, 29 сентября, 2022, 01:37 — ИА Регнум. Ядерная война приведет к катастрофическим последствиям, заявил 28 сентября на пресс-конференции президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

По его словам, «самым правильным шагом» должно стать решение проблемы дипломатическим путем.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что любое использование ядерного оружия приведет к «гуманитарному Армагеддону» в мире.