Гавана, 29 сентября, 2022, 01:29 — ИА Регнум. Большая часть территории Кубы около суток остаётся без электроснабжения в результате аварий на электросетях, вызванных обрушившимся на Остров свободы ураганом «Иэн».

Иван Шилов ИА REGNUM Куба

По информации кубинской энергокомпании Union Electrica на 28 сентября, опубликованной на её странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, организации, деятельность которой запрещена в РФ), по всей стране продолжаются ремонтные работы, в ряде районов подача электроэнергии восстановлена.

По официальным данным, в западной провинции Пинар-дель-Рио, которая пострадала от урагана больше других территорий, погибли два человека. В регионе пострадали табачные плантации, были разрушены несколько зданий.

Как сообщало ИА REGNUM, генерирующая система Кубы вышла из строя после прохождения урагана «Иэн».

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