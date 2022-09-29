Любляна, , 01:28 — REGNUM Власти Словении рассматривают возможность национализации крупнейшего поставщика газа в стране — компании Geoplin, сообщает газета Delo.

Словения Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По ее данным, словенский премьер-министр Роберт Голоб заявил, что одну из местных компаний могут национализировать из-за текущего энергетического кризиса. Он не уточнил, какая из корпораций может быть национализирована, однако издание считает, что речь шла об Geoplin.

Газета уточняет, что глава министерства инфраструктуры страны уже заявлял, что энергетический кризис невозможно разрешить рыночными способами. Он приводил в пример немецкого поставщика газа Uniper, который был крайне зависим от поставок российских энергоносителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военно-морские силы Германии заявили о планах расследовать возможную диверсию на газопроводах «Северный поток». Предполагается, что они помогут установить виновных в прекращении работы трубопроводов.