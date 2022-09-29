Вашингтон, 29 сентября 2022, 01:28 — REGNUM Ураган «Иэн», который обрушился на американский штат Флориду, создал «крайне опасную ситуацию» в регионе, заявил флоридский губернатор Рон Десантис 28 сентября на пресс-конференции.
Он пояснил, что над жизнями местных жителей нависла угроза. Глава Флориды предупредил, что ураган вызовет разрушения по всему региону.
По словам Десантиса, «Иэн» окажется гораздо сильнее одного из самых сильных в истории США урагана «Чарли», который обрушился на страну в 2004 году.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее почти 1,04 млн потребителей электроэнергии во Флориде остались без электроснабжения в связи с наступлением урагана «Иэн».
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