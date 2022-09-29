Вашингтон, , 01:28 — REGNUM Ураган «Иэн», который обрушился на американский штат Флориду, создал «крайне опасную ситуацию» в регионе, заявил флоридский губернатор Рон Десантис 28 сентября на пресс-конференции.

Ураган tpsdave

Он пояснил, что над жизнями местных жителей нависла угроза. Глава Флориды предупредил, что ураган вызовет разрушения по всему региону.

По словам Десантиса, «Иэн» окажется гораздо сильнее одного из самых сильных в истории США урагана «Чарли», который обрушился на страну в 2004 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее почти 1,04 млн потребителей электроэнергии во Флориде остались без электроснабжения в связи с наступлением урагана «Иэн».

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