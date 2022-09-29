Тбилиси, , 12:08 — REGNUM Глава Грузии Саломе Зурабишвили, комментируя визит Александра Лукашенко в Абхазию, вновь обрушилась с обвинениями на Россию, сообщает 28 сентября president. ge.

Саломе Зурабишвили President.gov.ge

«Подобное происходит, когда Россия пытается каким-то образом закрепиться в дружественной нам стране [бывш. УССР] с помощью претензий и референдумов (которые мы все должны единодушно осудить), но это невозможно. Также цинично притворяться, что Россия использует демократические методы для усиления своей военной и насильственной оккупации… И ещё одно: очень много слышала о «втором фронте» в Грузии, который является российской темой. Россия хочет как-то напугать абхазов, делая вид, что Грузия представляет для них угрозу. Кроме России, весь мир уже знает, кто является угрозой, и откуда она идёт. Россия пытается манипулировать этой темой, но я очень удивляюсь, когда мы в Грузии как-то реагируем на эту абсурдную тему», — сказала Зурабишвили.

Напомним, что 28 сентября Лукашенко впервые посетил Абхазию, где встретился с её президентом Асланом Бжанией.