Новая Каховка, Бывш. УССР, 29 сентября 2022, 01:24 — REGNUM Ракетный удар был нанесён киевскими боевиками по городу Новая Каховка, который находится на освобождённой территории б. УССР. Об этом 29 сентября сообщила администрация города в своём телеграм-канале.
Уточняется, что в городе сработала сирена воздушной тревоги и сработала система противовоздушной обороны. Всего в небе над городом прозвучало восемь взрывов. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.
Уточнялось, что накануне, за сутки в городе шесть раз звучала сирена воздушной тревоги.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в небе над Херсоном прозвучало как минимум пять взрывов. Предположительно, сработала система ПВО.
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