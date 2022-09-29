Новая Каховка, Бывш. УССР, , 01:24 — REGNUM Ракетный удар был нанесён киевскими боевиками по городу Новая Каховка, который находится на освобождённой территории б. УССР. Об этом 29 сентября сообщила администрация города в своём телеграм-канале.

Запуск ракеты ПВО Mil.ru

Уточняется, что в городе сработала сирена воздушной тревоги и сработала система противовоздушной обороны. Всего в небе над городом прозвучало восемь взрывов. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

Уточнялось, что накануне, за сутки в городе шесть раз звучала сирена воздушной тревоги.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в небе над Херсоном прозвучало как минимум пять взрывов. Предположительно, сработала система ПВО.

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